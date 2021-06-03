رومينيغيه ينتقد سياسة الأندية في سوق الانتقالات

أوضح رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ المنتهية ولايته كارل هاينتس رومينيغيه أن الأندية الأوروبية أطعمت “شيطاناً يسمى سوق الانتقالات ” وأن الإصلاحات مطلوبة للحد من رواتب اللاعبين وعمولات الوكلاء.

وصرح رومينيغيه في مقابلة إعلامية: “أطعمنا شيطاناً يسمى سوق الانتقالات ، أخذنا السفينة منذ فترة طويلة إلى منطقة ضربها إعصار، ولم يعد بإمكاننا السيطرة عليها”.

وأردف: “الأندية في جنوب أوروبا تبعث بالفعل رسائل استغاثة، وهناك أيضاً أندية ألمانية تعيش بالكاد يوماً بيوم، ناهيك عن الأندية الأدنى”.

وأدلى رومينيغيه بهذه التصريحات بعد أن أشار إلى أنه بعد ترك منصبه في بايرن ميونيخ، فإنه يخطط لمواصلة العمل في مجال كرة القدم كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأوضح: “أنا ممتن لكل ما قدمته كرة القدم لي وأريد أن أرد لها جزءاً من الجميل وتحمل مسؤوليتي كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ما زلت أرى نفسي كممثل للأندية، لكن للمرة الأولى سأتمكن من التصرف بطريقة أكثر حيادية.

“الهجوم الأخير على كرة القدم الأوروبية بمبادرة دوري السوبر الأوروبي يكشف المشكلات التي يتعين مواجهتها”.

وأقر رومينيغيه بأن ما يسميه “محرك الرأسمالية” في كرة القدم يقلقه لأنه يجعل المشجعين يشعرون بالتهميش، وكما يقول، لا يفهمون أن “اللاعب الذي يكسب 15 مليون يورو سنوياً لن يكون راضياً إذا عرضوا عليه التجديد مقابل 19.5 مليون:

“نحن بحاجة إلى تغيير ثقافي لتحقيق قدر أكبر من العقلانية، تاركين وراءنا سوقاً محموماً بالعواطف. علينا أن نفكر في المستقبل من وجهة نظر الاستدامة.

“لا نحتاج إلى مضاربين ينطلقون في عالم كرة القدم، لكننا بحاجة إلى أفكار مجدية اقتصادياً وداعمة. لا يمكننا تدمير الركيزة الأساسية لكرة القدم، وهي التضامن. يجب على الأقوى دعم الضعيف، وهذا ينطبق أيضاً على الوكلاء”.