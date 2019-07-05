رونار يحمل نفسه مسؤولية خروج المغرب من كأس إفريقيا

أعرب هيرفي رونار، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن أسفه للخروج المبكر من دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام نظيره البنيني بركلات الترجيح، والإخفاق في الحصول على اللقب.

وقال الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة: "أتحمل مسؤولية الخسارة أمام بنين وتوديع كأس الأمم الإفريقية مبكراً، فيما يتعلق بالمرحلة التالية، سنحزم حقائبنا الآن ونعود إلى المغرب، إنه أمر مؤسف، حين أعود سنتخذ القرارات اللازمة في مثل هذه المواقف.

"أوجه التهنئة لبنين ومدربها (ميشيل) دوسييه لأنها تستحق هذا التأهل، وبنين ليس بالفريق السهل إذ تعادل مع الكاميرون وغانا، كنا نعلم مدى صعوبة المواجهة، وحاولنا الحصول على بطاقة الترشح.

"هذا هو حال كرة القدم، سأحاول حماية الجميع وحتى اللاعبين، يجب أن نضع في عين الاعتبار كل ما حصل، علينا أن نتحمل مسؤولية كل شيء".

وكانت مباراة المغرب وبنين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، بعدما كان حكيم زياش قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 95، لينتصر فريق المدرب دوسييه على إثرها بركلات الترجيح 4-1.