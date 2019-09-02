رونار يعلن قائمته الأولى مع منتخب السعودية

أعلن هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب السعودي أول قائمة يختارها للأخضر، منذ توليه المهمة في يوليو الماضي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره اليمني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، على ملعب البحرين الدولي في 10 من الشهر الجاري.

واختار الفرنسي قائمة تضم 26 لاعباً هم:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني.

خط الدفاع: عمر هوساوي، علي آل بليهي، زياد الصحفي، عبد الله مادو، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، حمدان الشمراني.

خط الوسط: سلمان الفرج، هتان باهبري، عبدالرحمن الدوسري، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي.

خط الهجوم: هارون كمارا، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

وسيدخل المنتخب معسكراً في الخامس من سبتمبر الحالي بالدمام، تتخلله مباراة ودية مع منتخب مالي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات سنغافورة، واليمن، وأوزبكستان، وفلسطين.