رونالدو: أريد البقاء على القمة للأبد

أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أن تنافسه مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة كان مفيدا لكليهما، وأنه جعلهما أفضل.

وقال البرتغالي، في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "قال الكثير من الأشخاص أننا نحفز بعضنا البعض، وسمح لنا التواجد في إسبانيا بأن نكون أفضل، والظهور بأداء أقوى وهذا صحيح بالتأكيد.

"في مدريد شعرت بوجوده عن قرب، وهذا الأمر جلب لي ضغطاً أكبر قليلاً من الضغط الذي شعرت به حين كنت في مانشستر يونايتد، وكان تنافساً صحياً.

"أعتقد أنه صرح مؤخرا بأنه افتقدني على مستوى التنافس، لكن رغم ذلك فإن حافزي لا يعتمد على الآخرين، وأريد أن أكون على القمة للأبد".

وحول تسجيله للكثير من الأهداف في الدقائق الأخيرة للمباريات أوضح: "هذا يعني أني لا أترك أي شيء، وألعب حتى الدقيقة 90، وأنه ليس لدي عقل فقط بل أيضاً قوة بدنية تساعدني.

"لكني أعترف بأني فوجئت بتسجيل الكثير من الأهداف في آخر ربع ساعة من اللقاء، على الرغم من أني أعلم بشكل عام، أني أسجل أكثر في الشوط الثاني.

"لو الأمر يعتمد عليّ، لخضت فقط المباريات المهمة، مثل مواجهات المنتخب البرتغالي ودوري الأبطال.

"مثل هذه اللقاءات تحفزني لأن الفرق تكون على المحك ومع تزايد الضغط يجب عليك أن تكون محترفاً كل يوم، للوفاء لعائلتك والنادي الذي تمثله ويدفع لك أجراً، ويجب بذل قصارى جهدك.

"الذكرى التي أريد أن أتركها كلاعب؟ من الجيد دائماً أن يتحدث الجميع عني بطريقة رائعة، ودعهم يقولون أني أفضل لاعب، ورائع، واليوم أنا أسمع كل شيء يقال عني، وحين ينتهي كل شيء في نهاية مسيرتي لن أفكر في ذلك لأني سأقطع الاتصال بكل شيء".