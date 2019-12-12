رونالدو: أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

تحدث كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن موقفه من المواجهة المحتملة للبيانكونيري أمام ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان البرتغالي قد سجل هدفاً لفريقه في شباك باير ليفركوزن أمس، في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، والتي انتهت بفوز يوفي بثنائية نظيفة.

واعتلى يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، وهو ما يضعه أمام إحتمال مواجهة ريال مدريد الذي حل في المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها شبكة ”سكاي سبورتس“ عن احتمال مواجهة فريقه السابق: ”ريال مدريد فريق استثنائي، أُفضل مواجهتهم لاحقاً في الأدوار المقبلة، ربما في المباراة النهائية“.

وعن مشاركته بجوار الثنائي باولو ديبالا وغونزالو هيغواين في هجوم يوفنتوس، قال رونالدو: ”أشعر بالراحة والاستمتاع باللعب إلى جوارهما، ودائماً ما نجيد معاً، لكن المدرب هو من يقرر في النهاية وعلينا احترام قراراته“.

وتحدث رونالدو عن حالته البدنية الحالية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً: ”عانيت من بعض الآلام في الركبة، ولكن هذا الشيء بات في الماضي، الآن أشعر بتحسن وأود التركيز على أرض الملعب وتقديم كل ما لدي، الفريق أيضاً يتحسن بشكل ملحوظ“.

وأضاف رونالدو هدفاً جديداً لرصيده الأسطوري في دوري أبطال أوروبا، ليرفع حصيلته إلى 128 هدفاً خلال 168 مباريات شارك بها في البطولة القارية.