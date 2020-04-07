رونالدو أصر على التحدي وخسر أمام زميليه

تفوق مدافع بنفيكا روبن دياش، وبليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، على النجم كريستيانو رونالدو هداف يوفي في تحدي أداء أكبر عدد من تمرينات البطن خلال 45 ثانية.

وأطلق الدولي البرتغالي "التحدي" لحث الجميع على ممارسة الرياضة في المنزل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهر رونالدو، الأحد، قدرته على القيام بتمرين البطن 142 مرة في 45 ثانية، وبعد انتهائه أقدم على تحدي الرياضيين في كسر رقمه القياسي المبدئي.

وجاء الرد من زميله في يوفنتوس، ماتويدي، الذي كان يرتدي قميص لاعب كرة السلة الشهير، لوبرون جيمس، ونجح في القيام بهذا التمرين 144 مرة في نفس الفترة الزمنية.

وقبل دياش، زميل رونالدو في منتخب البرتغال، التحدي، الاثنين، وحقق رقماً قياسياً جديداً هو 150 مرة في 45 ثانية.

وحظت مبادرة نجم ريال مدريد السابق باهتمام كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث شاهد منشور رونالدو 19 مليون مستخدم في غضون 24 ساعة.