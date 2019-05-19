رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

حصد نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2018-2019، وفقاً لرابطة الدوري.

وانتقل الدولي البرتغالي إلى بطل إيطاليا الصيف الماضي، قادماً من ريال مدريد، علماً بأنه سجل 22 هدفاً ومرر 11 كرة حاسمة.

بدوره، أحرز حارس مرمى إنتر ميلان سمير هاندانوفيتش جائزة أفضل حارس، بينما توّج مدافع نابولي كاليدو كوليبالي بجائزة أفضل مدافع، وخطف نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش جائزة أفضل لاعب وسط.

وحصل نجم سامبدوريا فابيو كوالياريلا على جائزة أفضل مهاجم، ونجم روما نيكولو زانيولو على جائزة أفضل لاعب شاب.