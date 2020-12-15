رونالدو: أفضل مشاهدة الملاكمة على كرة القدم

كشف كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الرياضة التي يفضل مشاهدتها، مؤكداً أنه لا يحب متابعة مباريات كرة القدم، كما أضاف أنه ليس متعجلاً لاتخاذ قرار الاعتزال.

وخلال فيلم وثائقي بعنوان "عوالم موازية"، قال البرتغالي لنجم الملاكمة جينادي جولوفكين: "لعب كرة القدم هو شغفي، لكني أفضل مشاهدة الرياضات الأخرى على التلفزيون".

وأضاف البالغ من العمر 35 عاماً: "بين مشاهدة مباراة كرة قدم أو الملاكمة أو الفنون القتالية (بطولة القتال غير المحدود UFC)، اخترت الملاكمة أو UFC.

"أعتقد أن الملاكمة مفيدة لكرة القدم لأنها تنمي حواسك وتعلمك ردود الفعل".

وأشار الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إلى أنه ليس متعجلاً في اتخاذ قرار الاعتزال، لكن في الوقت ذاته، أوضح أنه مستعد لتكييف أسلوب لعبه مثل لاعب التنس روجر فيدرر.

وقال رونالدو: "في سن الثالثة والثلاثين تبدأ بالتفكير في قدميك، أريد أن أستمر في كرة القدم، لكن سينظر الناس إلي ويقولون (كريستيانو كان لاعباً رائعاً لكنه الآن بطيء لا أريد ذلك).

"يمكنك تغيير الكثير في جسمك، لكن المشكلة ليست كذلك، إنها تعتمد على عقليتك ودوافعك وخبراتك، والتي أعتقد أنها أكثر تعقيداً.

"في الرياضة، يمكنك أن تنضج، انظر إلى فيدرر في التنس؛ يبلغ من العمر 37 أو 38 عاماً ولا يزال في ذروته، وهناك البعض في الملاكمة أيضاً".