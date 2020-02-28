رونالدو أمام إنتر بين التفوق والسجل التهديفي المتواضع

يستعد يوفنتوس لمواجهة إنتر، الأحد القادم في ديربي إيطاليا لحساب المرحلة الـ 26 من السيري آ على ملعب يوفنتوس ستاديوم.

ويدخل فريق السيدة العجوز اللقاء بهدف الفوز للحفاظ على صدارته والوصول للنقطة 63، ومواصلة الانفراد بالصدارة.

على الجانب الآخر سيعمل النيراتزوري على الظفر بالفوز حتى يصل للنقطة 57، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.

ويعول يوفنتوس على نجمه المتألق في الآونة الأخيرة كريستيانو رونالدو، في ظل الحالة التي يعيشها البرتغالي من استفاقة في الدوري الإيطالي والتسجيل في 11 مباراة متتالية.

ويحتل صاحب الـ 35 عاماً، المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة وبفارق ستة أهداف عن المتصدر تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

ولدى رونالدو سجل ليس بالجيد أمام إنتر، سيعمل على تحسينه الأحد القادم من خلال قيادة فريقه للفوز.

فيما يلي استعراض لتاريخ البرتغالي أمام الأفاعي:

- واجه رونالدو إنتر من قبل ست مرات، مع سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد ومؤخراً يوفنتوس.

- لم يعرف البرتغالي طعم الهزيمة أمام إنتر في أي من مبارياته الست، فقد نجح في تحقيق الفوز خلال ثلاث مباريات وتعادل في مثلها.

- رغم سجلات التهديف المميزة للنجم البرتغالي، الذي سجل أكثر من 700 هدفاً في مسيرته، إلا أنه لم يزر شباك إنتر سوى مرتين.

- المباراة الأولى التي خاضها رونالدو أمام إنتر، كانت مع سبورتينغ لشبونة في تصفيات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2002 وحينها انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

- بعد سبع سنوات عندما كان رونالدو لاعباً في مانشستر يونايتد تجدد اللقاء مع الأفاعي من جديد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وفي مباراة الذهاب لم يسجل رونالدو وانتهت المباراة سلبياً، وفي مباراة العودة سجل هدفاً في فوز فريقه بهدفين دون رد.

- منذ انتقاله إلى يوفنتوس، واجه إنتر ثلاث مرات، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد في مباراة الدور الثاني من السيري آ الموسم المنصرم.