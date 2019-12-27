رونالدو: أنا أفضل لاعب في العالم

صرح كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس بأنه يرى نفسه أفضل لاعب في العالم في الوقت الراهن.

وقال النجم البرتغالي في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبوتيفو” الإسبانية: “أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي هو أنا. ليست لدي نقاط ضعف. دعونا نرى ما سيحدث العام المقبل”.

وفي رده عن سؤال حول أهم لقب حققه في مسيرته، أجاب رونالدو : “أهم لقب في مسيرتي؟ بطولة يورو 2016 مع منتخب البرتغال، كانت ليلة (ليلة التتويج) مدهشة لا تنسى... بكيت، ضحكت، عانيت، صرخت، وسكرت.. يومها شربت شامبانيا للاحتفال، ثم تذكرت أني لا أشرب أبدا، لكني قلت لا بأس، هذه ليلة خاصة”.

ويعد رونالدو البالغ 34 عاماً أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، حيث توج خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم، كما فاز بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، وحطم مجموعة من الأرقام القياسية.

ولكن لا يزال رونالدو، يتطلع لمقارعة ومعادلة رقم غريمه التقليدي ليونيل ميسي، الذي توج بالكرة الذهبية 6 مرات، وهو رقم قياسي.