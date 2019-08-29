رونالدو: اتطلع لتناول العشاء مع ميسي يوماً ما

شدد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على أنه تجمعه علاقة قوية بمنافسه ليونيل ميسي، كما ألمح إلى أنه لن يعتزل حتى يعتزل غريمه الأرجنتيني.

وتواجد الثنائي جنباً إلى جنب خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو، وتنافسا مع فيرجيل فان دايك على لقب أفضل لاعب في أوروبا الذي حصل عليه المدافع الهولندي.

وقال رونالدو في تصريحات بحفل قرعة دوري أبطال أوروبا: "بدأنا أنا وميسي المنافسة لسنوات طويلة، وهذا أمر من الصعب أن يتكرر.

"أنا أكبر من ميسي في السن، ولن اعتزل في الوقت الحالي، وقد أنتظره حتى يعتزل.

"تجمعني بميسي علاقة جيدة، لم نتناول العشاء معاً حتى الآن، ولكن هذا رائع، ندفع بعضنا البعض، من الرائع أن نكون جزءاً من كرة القدم، تشاركنا التحديات والتواجد في حفلات الأفضل لمدة 15 عاماً".

وحول موسم رونالدو الأول في الدوري الإيطالي قال: "كانت سنة خاصة بالنسبة لي".