رونالدو الأسرع في الدوري الإيطالي

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة السبت، على الإحصائية التي كشفت عن أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، هو أسرع لاعب في الدوري الإيطالي بعد مرور جولتين فقط من بداية المسابقة.

وعنونت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": "رونالدو السرعة والغضب، كريستيانو لا يصدق في عمر الـ 34، إنه أسرع مهاجم في الدوري الإيطالي، تبلغ سرعته 34 كم في الساعة في أول جولتين من الكالتشيو... هكذا يبدأ وحش يوفنتوس موسمه".

وكشفت صحيفة "توتوسبورت" عن نصيحة أليساندرو ديل بييرو لباولو ديبالا قائلة: "رونالدو وديل بييرو: قبل مواجهة الأرجنتين وتشيلي في لوس أنجيليس، ديل بييرو زار الجوهرة ديبالا ونصحه باستعادة بريقه في يوفنتوس".