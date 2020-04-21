رونالدو "الحقيقي": اسمي يزعج كريستيانو

تحدث البرازيلي رونالدو نازاريو نجم ريال مدريد السابق، الرئيس الحالي لبلد الوليد عما يثيره إقران اسمه بكلمة "الحقيقي" من جدل للفصل بينه والنجم كريستيانو رونالدو

وقال الظاهرة، خلال بث مباشر مع فابيو كانافارو، زميله السابق في ريال: "على رونالدو (كريستيانو) أن يغضب بسبب قول الجمهور بأني رونالدو الحقيقي، لا يمكن إجراء هذه المقارنة".

وأضاف: "سيظل كريستيانو في وجدان وتاريخ كرة القدم بسبب الأهداف التي سجلها وحالة الاستمرار التي داوم عليها لسنوات، سيظل أحد أفضل اللاعبين في العالم، مثله مثل (ليونيل) ميسي ولاعبين آخرين".

وعن رحيله عن برشلونة، كشف: "بعد المباراة التي خضناها أمام منتخب إيطاليا عام 1997 كان مستقبلي مجهولاً، لم أكن وقعت وقتها مع إنتر ميلان، وبالفعل كنت قد جددت عقدي مع برشلونة، لكن بعد 5 أيام فقط تراجع رئيس برشلونة عن المسألة، وهنا ظهر إنتر وبحث عني للتوقيع معي، ومن هنا بدأت حكاية جميلة مع إنتر ميلان وإيطاليا".