رونالدو: الدوري السعودي في طريقه لمنافسة أفضل بطولات العالم

أكد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أن بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) في طريقها لمنافسة أقوى المسابقات في العالم على غرار الدوري الإنجليزي.

وانتقل "CR7" إلى السعودية مطلع العام ووقع على عقدٍ مع النصر يمتد لموسمين.

وسجل "صاروخ ماديرا" 14 هدفاً للنصر في 18 مباراة منها هدف الفوز الثمين على الشباب في قمة الجولة الماضية من دوري روشن.

ماذا قال رونالدو عن الدوري السعودي؟

صرح صاحب الـ 38 عاماً بعد تغلب فريقه على الشباب حين سئل عن مقارنة دوري روشن بالدوري الإنجليزي: "نحن نتحسن، والدوري السعودي يتطور، العام القادم ستصبح البطولة أكثر قوة.

"خطوة خطوة، أعتقد أنها ستصبح ضمن أقوى 5 دوريات في العالم، لكن ذلك يتطلب المزيد من الوقت، فهم يحتاجون إلى اللاعبين، ويحتاجون إلى البنية التحتية، لكني أعتقد أن لهذه الدولة (السعودية) القدرة على التطور بصورة مذهلة.

"لديهم شعب عظيم وأعتقد أن الدوري سيكون عظيماً أيضاً."