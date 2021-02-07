رونالدو بعد الفوز على روما: 3 نقاط مهمة... معاً للنهاية

أعرب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن سعادته بهدفه ومساهمته في فوز فريقه على روما ضمن الدوري الإيطالي.

وسجل الدولي البرتغالي هدف التقدم للبيانكونيري الذي فاز بنتيجة (2-0) على ذئاب العاصمة، في منافسات المرحلة 21 من البطولة.

ونشر رونالدو صوراً له من المباراة، عبر "إنستغرام"، وكتب: "سعيد بالتسجيل ومساعدة الفريق أمام خصم قوي! 3 نقاط مهمة! معاً للنهاية".

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما تراجع روما إلى المركز الرابع بعد توقف رصيده عند 40 نقطة.