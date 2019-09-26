رونالدو ثاني أسوأ منفذ للركلات الحرة بتاريخ الدوري الإيطالي

حقق النجم كريستيانو رونالدو رقماً سلبياً مع يوفنتوس فيما يخص الركلات الحرة، ليصبح ضمن الأسوأ في تاريخ الدوري الإيطالي.

وغاب البرتغالي عن آخر لقاءات يوفي الذي انتصر فيه على بريشيا بهدفين لهدف بداعي الإصابة العضلية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو أصبح ثاني أكثر اللاعبين فشلاً في الركلات الحرة بتاريخ السيري آ خلف كاميلو شيانو لاعب فروزينوني.

ولم يهز رونالدو الشباك مطلقاً من أي ركلة حرة حتى الآن، وذلك رغم محاولته 18 مرة، ويتفوق عليه شيانو بواحد وعشرين ركلة فاشلة.

ويتناوب عادة الثلاثي رونالدو، وميراليم بيانيتش، وباولو ديبالا في تنفيذ الركلات الثابتة ليوفنتوس، بينما يتولى رونالدو تسديد ركلات الترجيح.

ويخوض يوفنتوس السبت القادم لقاءً مهماً أمام سبال ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.