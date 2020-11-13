رونالدو خارج نطاق سان جيرمان ويرفض العودة ليونايتد

أثارت بعض التقارير التي أشارت إلى استعداد يوفنتوس لبيع نجمه كريستيانو رونالدو نهاية الموسم الجاري الكثير من الجدل خلال الأيام الأخيرة، فما موقف رونالدو نفسه من الاستمرار في صفوف السيدة العجوز.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية أن معلوماتها تشير إلى البرتغالي ليس لديه أي علم بخطط من هذا القبيل من جانب يوفنتوس، في الوقت الذي ليس لديه أي نية للرحيل، حيث يشعر بالسعادة.

وأضافت في تقريرها أن عائلة النجم البرتغالي استقرت بشكل جيد للغاية في إيطاليا، لذلك فإن تركيز اللاعب ينصب على استكمال عقده مع يوفنتوس حتى نهايته في صيف 2022.

وارتبط باريس سان جيرمان بالتعاقد مع قائد المنتخب البرتغالي، ولم يستبعد المدير الرياضي للنادي الفرنسي إمكانية تحرك ناديه للحصول على خدمات هداف البيانكونيري، مشيراً إلى أن الباريسيين ضمن دائرة من 4 أو 5 أندية قادرة على التعاقد معه، إلا أنه ورغم ذلك، أكد ليوناردو أنه “بسبب جنون سوق الانتقالات، فهو بعيد المنال حالياً”.

ويؤكد المقربون من رونالدو أن أي تحرك من باريس سان جيرمان لا يبدو محتملاً في الوقت الراهن، رغم قولهم: “دعونا نرى ما سيحدث عند العثور على لقاح لكوفيد – 19، هذا قد يغير حقًا سوق انتقالات كرة القدم”.

وفي خضم جائحة كورونا، تقف الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الأندية عقبة أمام يوفنتوس في حال رغب في بيع النجم الفائز بخمسة كرات ذهبية.

ويبقى أحد الأندية القادرة على تحمل تكلفة التعاقد مع رونالدو هو فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، الذي أكدت تقارير اهتمامه باستعادة خدمات النجم البرتغالي الذي قضى بين صفوفه 6 سنوات ناجحة قبل انتقاله إلى ريال مدريد في 2009.

ورغم المكانة الكبيرة والحب الشديد الذي يكنه رونالدو ليونايتد، إلا أنه ضد فكرة العودة مجدداً إلى صفوفه، حسب التقرير الإسباني، إذ يشعر أن وقته في أولد ترافورد أصبح جزء من الماضي.