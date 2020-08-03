رونالدو: دعونا نفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة

ألمح كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إلى استمراره مع فريق السيدة العجوز الموسم القادم.

وساهم النجم البرتغالي في تتويج البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعدما سجل 31 هدفاً هذا الموسم في البطولة.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: “سعيد بالفوز بآخر لقبين من تسعة ألقاب متتالية ليوفنتوس بالدوري الإيطالي.

“يبدو الأمر سهلاً لكنه ليس كذلك، عاماً بعد عام مع الموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، لتصبح أفضل من قبل، دعونا نذهب للقب الثالث”.

وانتقل صاحب الـ 35 عاماً إلى يوفنتوس صيف عام 2018 قادماً من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

يذكر أن النجم الملقب بـ "صاروخ ماديرا" ارتبط بالرحيل عن البيانكونيري، في ظل علاقته المتوترة مع المدرب ماوريتسيو ساري.