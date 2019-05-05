رونالدو سعيد بمطالب عودته لريال مدريد

أعرب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، عن سعادته بمطالبة الجماهير له بالعودة مرة أخرى لصفوف الميرينغي، بعدما رحل للبيانكونيري الصيف الماضي.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي: "عاملني الجمهور الإسباني بشكل جيد، أردت أن أبذل كل ما لدي في العمل من أجلهم، بغض النظر عن المشكلة التي واجهتني (هناك)، وهو شيء لن أنساه على أي حال".

وأضاف: "يعلم مشجعو ريال مدريد أني قدمت الكثير للنادي. يوقفني الناس في الشارع ويطالبوني بالعودة إلى ريال مدريد، ويقولون لي هذا بيتك، وهو شيء أحب أن اسمعه".