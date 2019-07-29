رونالدو يعترف: افتقد مدريد

اعترف مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، بشكل واضح وصريح، أنه شعر بالأسف عندما قرر مغادرة ناديه السابق ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية 2018.

وفي حضور رئيس ريال فلورنتينو بيريز، سُئل البرتغالي عن شعوره لحظة رحيله عن ريال، فأجاب خلال مراسم تتويجه بجائزة "أسطورة ماركا": "شعرت بالأسف عندما رحلت عن ريال مدريد".

وعن حظوظ فريقه الحالي يوفنتوس في الحصول على لقب دوري الأبطال الموسم القادم، قال: "في الحقيقة لا أعرف، سنكرر المحاولة الموسم الجديد، وبطبيعة الحال أتمنى أن يفوز يوفنتوس بالبطولة".

وفي رده على سؤال آخر .. هل كنت تحلم بتحقيق كل هذه الإنجازات، قال: " لم أفكر في هذا الأمر، حلمي الوحيد عندما كنت طفلاً، أن أصبح لاعباً محترفاً. أيهما تفتقده أكثر مانشستر يونايتد أم ريال مدريد؟ في الحقيقة افتقد الاثنين، لكن بسبب ظروف حياتي التي عشتها في مدريد لسنوات أطول، وأطفالي كذلك ولدوا هنا، فأعتقد أني أفتقد مدريد أكثر".

وفي نهاية حديثه، أشار رونالدو إلى أنه فخور بجميع البطولات والجوائز سواء الفردية أو الجماعية التي حققها طيلة مسيرته، لكنه خص ألقابه مع منتخب بلاده (يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019)، كونها تحظى بأهمية خاصة بالنسبة له ولبلاده، معرباً عن سعادته بحصوله على الجائزة، دون أن يطلق بعض التمنيات للعودة إلى مدينته المفضلة مدريد.