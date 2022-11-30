رونالدو على أعتاب التوقيع للنصر براتب خيالي

بات النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على أعتاب التوقيع رسمياً على كشوفات انتقاله لنادي النصر السعودي في صفقة خيالية خلال موسم الانتقالات الشتوي مطلع العام القادم.

ويطمح النادي السعودي لاستغلال فسخ عقد "صاروخ ماديرا" مع مانشستر يونايتد والانقضاض على الهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، كونه لاعب حر حالياً.

ويشارك البرتغالي مع منتخب بلاده حالياً في منافسات كأس العالم قطر 2022 وقد بلغ "برازيليو أوروبا" الدور الثاني من البطولة بعد تصدرهم المجموعة الثامنة قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات يوم الجمعة القادم.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء أن المفاوضات بين الأطراف المعنية وصلت لمرحلة متقدمة للغاية.

وأوضحت الجريدة المدريدية أن قيمة العرض المقدم تضاهي ما يستطيع أي نادٍ أوروبي أو أميركي على توفيره.

ومن المتوقع أن يكون رونالدو مستعداً لتخفيض المستوى التنافسي في ظل العائدات الضخمة التي ستدخل جيبه.

ما هي قيمة العرض المقدم لكريستيانو رونالدو ؟

يشترط النصر التوقيع على عقدٍ لمدة موسمين ونصف بدءاً من يناير القادم مقابل 200 مليون يورو سنوياً.

ويطمح النصر للاستفادة من مرحلة النمو التي تعيشها الكرة السعودية، وترى إدارته أن من شأن هذه الصفقة أن تمنحه دفعة مؤثرة لاستعادة الهيمنة محلياً، وبدء التخطيط على المستوى الدولي.

ويقود الفريق حالياً المدير الفرنسي رودي غارسيا، فيما تضم صفوفه نخبة من النجوم مثل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس.