رونالدو على رأس تشكيل النصر لمباراة الرائد اليوم في دوري روشن

البوابة - يستضيف النصر خصمه الرائد اليوم الجمعة على أرضية ملعب مرسول بارك لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تقام المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 HD.

يحتل صاحب الضيافة المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة.

فيما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الرائد اليوم في دوري روشن

المدرب: دينكو يليتشيتش

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو غونزاليز، علي لاجامي، سلطان الغنام

الوسط: عبد الله الخيبري، علي الحسن، لويز غوستافو، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب

الهجوم: كريستيانو رونالدو