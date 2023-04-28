رونالدو على رأس تشكيل النصر لمباراة الرائد اليوم في دوري روشن

البوابة - يستضيف النصر خصمه الرائد اليوم الجمعة على أرضية ملعب مرسول بارك لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).
تقام المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 HD.
يحتل صاحب الضيافة المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة.
فيما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.
تشكيلة النصر المتوقعة أمام الرائد اليوم في دوري روشن
المدرب: دينكو يليتشيتش
حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو غونزاليز، علي لاجامي، سلطان الغنام
الوسط: عبد الله الخيبري، علي الحسن، لويز غوستافو، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب
الهجوم: كريستيانو رونالدو
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