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رونالدو على رأس تشكيل النصر لمباراة الرائد اليوم في دوري روشن

تاريخ النشر: 28 نيسان / أبريل 2023 - 11:44
كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)
كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستضيف النصر خصمه الرائد اليوم الجمعة على أرضية ملعب مرسول بارك لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تقام المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 HD.

يحتل صاحب الضيافة المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة.

فيما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الرائد اليوم في دوري روشن

المدرب: دينكو يليتشيتش

حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو غونزاليز، علي لاجامي، سلطان الغنام  
الوسط: عبد الله الخيبري، علي الحسن، لويز غوستافو، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب
الهجوم: كريستيانو رونالدو

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