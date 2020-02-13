رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان

أعلن ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس القائمة التي ستواجه ميلان على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وجاءت اللائحة كالتالي:

- في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني، كارلو بينسوليو، جيانلويجي بوفون.

- في خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، ليوناردو بونوتشي، دانييلي روغاني، كوكولو، ويسلي.

- في خط الوسط: ميراليم بيانيتش، آرون رامزي، بليز ماتويدي، أدريان رابيو، رودريغو بينتانكور.

- في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، خوان كوادرادو، غونزالو هيغواين، أوليفييري.

ومن المقرر أن يلتقي في المباراة النهائية لكأس إيطاليا، المتأهل من مواجهتي يوفنتوس وميلان، مع المتأهل من مواجهتي إنتر ونابولي في نصف النهائي الثاني.