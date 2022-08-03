رونالدو غاضب من تين هاغ والعلاقة بين الثنائي في تدهور مستمر

تدهورت العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ في مانشستر يونايتد قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن البرتغالي غاضب بسبب الانتقادات العلنية التي تلقاها من المدرب الجديد نتيجة مغادرته ملعب أولد ترافورد قبل نهاية المباراة الودية التي تعادل يونايتد فيها مع رايو فايكانو الإسباني 1-1 الأحد المنصرم.

وكان تين هاغ قد اعتبر أن تصرف المهاجم المخضرم "غير مقبول"، حيث قال: "الأمر ينطبق على الجميع، نحن فريق واحد ويتوجب عليك البقاء حتى النهاية."

وربما يشكل هذا التطور القشة الأخيرة بالنسبة لرونالدو الذي طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل هذا الصيف حتى ينتقل إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط "الدون" بعقدٍ مع الشياطين الحمر يمتد حتى صيف العام القادم.

رونالدو لا يرغب بالعمل مع تين هاغ

وقالت الصحيفة أن رونالدو لم يوافق منذ البداية على التعاقد مع تين هاغ، كما أنه تغيب عن مرحلة استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد بسبب ظروف عائلية.