رونالدو يخوض محطته الدولية الأخيرة؟

يشارك عدد قليل من النجوم في بطولة يورو 2020 التي ستنطلق في 11 يونيو الجاري، وتنتهي في 11 يوليو المقبل للمرة الأخيرة مثل كريستيانو رونالدو بسبب دخولهم في مرحلة نهاية مشوارهم مع كرة القدم، جراء تقدمهم في السن.

ويعد رونالدو هداف منتخب البرتغال صاحب الـ 36 عاماً أبرز اللاعبين الذين قد تكون يورو 2020 المحطة الأخيرة لهم.

وقاد "صاروخ ماديرا" منتخب بلاده للتتويج باللقب على حساب فرنسا في 2016، ويحلم في الحصول على لقب يورو 2020 للمرة الثانية توالياً، خاصة أن وجوده في النسخة المقبلة بعد 4 أعوام ليس مضموناً.

وعلى الرغم من وجود لاعبين بارزين داخل صفوف منتخب البرتغال في نسخة يورو 2020، أمثال روبن دياش مدافع مانشستر سيتي، وديوغو جوتا مهاجم ليفربول، وبرونو فيرنانديش نجم وسط مانشستر يونايتد، إلا أن فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال يعتمد بشكل كلي على رونالدو الهداف التاريخي للفريق برصيد 103 أهداف، وتفصله 6 أهداف عن معادلة رقم الإيراني علي دائي صاحب الـ 109 أهداف، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية.