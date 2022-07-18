رونالدو في طريقه للانتقال إلى غريم ريال مدريد

قالت "دياريو آس" الإسبانية اليوم الاثنين أن الهداف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف اختار وجهته المقبلة.

وسينتقل النجم المخضرم على ما يبدو إلى أتلتيكو مدريد غريم ريال مدريد فريق CR7 الأسبق.

وبعد رفض بايرن ميونيخ التعاقد مع صاحب الـ 37 عاماً الذي يرغب باللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، توجهت أنظار "صاروخ ماديرا" صوب الروخيبلانكوس.

وكشفت تقارير أن ممثلي رونالدو اجتمعوا بالمدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني من أجل إقناعه بجلب البرتغالي إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وبحال إتمام الصفقة، سيوجه الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات صفعة لفريقه السابق ريال مدريد كونه اختار ارتداء قميص غريمه.

وقيل أن المهاجم الكبير يدرس الرجوع لسبورتينغ لشبونة، لكن اللاعب نفى تفكيره بهذا الأمر حالياً.