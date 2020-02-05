رونالدو في عيد ميلاده: سألعب حتى عامي الأربعين

جدد النجم كريستيانو رونالدو الحديث عن مستقبله بمناسبة عيد ميلاده الـ 35، وبدا متحمساً لإكمال مسيرته الناجحة حتى الوصول إلى الأربعين من العمر.

وقال هداف يوفنتوس لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: "أشعر بأني قوي، ويمكنني الاستمرار حتى عامي الـ40".

وبرهن البرتغالي على أن السن مجرد رقم، إذ أنه يمر بفترة رائعة حالياً، حيث سجل أهدافاً في آخر 9 مراحل من الدوري الإيطالي، ليعادل الرقم القياسي للنجم دافيد تريزيغيه، ورفع رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم في البطولة.

وتابع رونالدو: "سأتوقف فقط عندما أفتقد الحافز، لأن الأمر لا يتعلق بمشكلة بدنية بالنسبة لي، وإنما بما أشعر به.

"أتدرب جيداً، وأعالج نفسي جيداً. لذلك، لكي أكون صادقاً، فإن استمراري يعتمد على العاملين النفسي والذهني وليس البدني.

"في الوقت الراهن، أرى نفسي قوياً ومستعداً للفوز بمزيد من الألقاب الكبرى".

وسيكون شغف رونالدو الأكبر بالتأكيد لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ثالث بمسيرته، بعد أن حقق اللقب مرة مع مانشستر يونايتد و4 مرات مع ريال مدريد.