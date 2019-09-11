رونالدو: لا أفكر بالجوائز الفردية

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، اهتمامه بتحقيق جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم بعد تألقه مع منتخب بلاده أمام نظيره الليتواني ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وسجل "صاروخ ماديرا" 4 أهداف في ليلة فوز البرتغال بخماسية على ليتوانيا.

وقال صاحب الـ 34 عاماً بعد المباراة: "قلت مراراً أني لا أهتم ولا أفكر بالجوائز الفردية والأهم دائماً ما نحققه كمجموعة.

"هدفي دائماً أن أكون عوناً لزملائي ولذلك سعيد بتسجيل هدف ضد صربيا و4 أمام ليتوانيا وأتمنى الاستمرار على هذا النحو".

وأكد مهاجم يوفنتوس أنه في أفضل حالاته البدنية والذهنية ومستمتع بكل لحظة يعيشها في الوقت الراهن ولا يفكر في الاعتزال الدولي.

وكان رونالدو قد حطم العديد من الأرقام القياسية بالتسجيل في مرمى ليتوانيا والاقتراب أكثر من صدارة المجموعة الثانية.

يذكر أن الهداف البرتغالي يتواجد في القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم إلى جانب ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.