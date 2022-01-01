رونالدو: لست راضياً عن نتائج مانشستر يونايتد

عبر الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو عن استيائه من النتائج التي حققها مانشستر يونايتد خلال النصف الأول من الموسم الجاري.

وقال "صاروخ ماديرا" في رسالة لمتابعيه بمناسبة رأس السنة: "لست راضياً عن نتائج مانشستر يونايتد، جميعنا غير سعيدين، أنا متأكد من ذلك.

"نعلم أن علينا العمل بشدة أكبر، وأن نلعب بشكل أفضل، وأن نظهر بشكل أفضل مما نقدمه حالياً."

وأضاف: "نتمنى أن يشكل العام الجديد نقطة تحول، فلنستقبل 2022 بنفسية مميزة وعقلية قوية، نريد أن نقدم أفضل ما لدينا، وأن نصل إلى النجوم ونعيد هذا النادي إلى المكان الذي ينتمي إليه.

"انضموا إلينا، نحن نعتمد عليكم، سنة سعيدة للجميع، نراكم قريباً."