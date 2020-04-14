رونالدو لن يرحل

كشفت موقع "توتو" الإيطالي، أمس، عن استمرار كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، وعدم رحيله، وعودته إلى ناديه السابق ريال مدريد كما رجحت بعض التقارير مؤخراً.

وأكد الموقع أن البرتغالي ملتزم باستكمال عقده الذي تبقى منه عامان، كما أنه ووكيل أعماله أرسلا تطميناتٍ أخيراً لإدارة النادي الإيطالي بهذا الشأن.

وكانت مصادر رفيعة في ريال مدريد أكدت بدورها أن عودة رونالدو لا تتناسب مع السياسة الرياضية للنادي، وأن مرحلة اللاعب انتهت نطراً لتقدمه في السن.

ويبلغ راتب رونالدو 31 مليون يورو في الموسم، يدفع منها 100 ألف يورو للضرائب.