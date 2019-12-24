رونالدو: مازلت استمتع بنفسي

علق كريستيانو رونالدو، على خسارة يوفنتوس أمام غريمه لاتسيو بهدف لثلاثة، في لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وقال البرتغالي: “لا زلت أستمتع بنفسي؟ نعم، دائماً، مازلت أستمتع بنفسي، لأني أحب فعل هذا”.

وكان رونالدو خطف الأضواء العالمية بعد هدفه في مرمى سامبدوريا حيث ارتقى لمسافة تصل إلى 2.56 متراً، ليحرز هدفاً رائعاً جعل وسائل الإعلامية العالمية تصفه باللاعب الطائر.

وأضاف صاحب الـ 34 عاماً: “ألعب بجد، وأحاول البقاء على هذا المستوى، أشعر أني بحالة جيدة، وأمر ممتع أن أكون كذلك.

“أنا شخص مختلف على أرض الملعب، الشيء المهم هو أن أستمتع مثل هؤلاء الناس، وهو أمر طبيعي بالنسبة لي”.

وختم بقوله: “أعرف من أنا، وأعرف ما أفعله، أعرف أنهم في النهاية سيقولون (أمر جيد)".