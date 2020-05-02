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رونالدو متهم بتسريب فحص ديبالا

منشور 02 أيّار / مايو 2020 - 09:44
رونالدو وديبالا
رونالدو وديبالا

أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، متورط في تسريب اختبارات زميله باولو ديبالا، وذلك لتبرير رفضه العودة إلى إيطاليا حالياً.

وقالت الصحيفة: "رونالدو متهم بتسريب نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد لديبالا التي جاءت إيجابية".

وأرجعت الصحيفة إقدام البرتغالي على هذه الخطوة، لتبرير عدم عودته إلى إيطاليا خوفاً من تعرضه هو وعائلته للإصابة بالوباء، كونه يتواجد حالياً في ماديرا البرتغالية، بينما قام يوفنتوس باستدعاء جميع اللاعبين الذين عادوا إلى بلادهم من أجل التحضير للعودة إلى التدريبات.

Via SyndiGate.info


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