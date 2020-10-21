رونالدو مرشح للمشاركة أمام برشلونة

اقترب كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، من المشاركة أمام برشلونة في قمة الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، مع ترقب حصول عينة سلبية من المسحة الخاصة به.

وأشار موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، الأربعاء، إلى أن البرتغالي لا يعاني من أي أعراض صحية، لذلك فإنه قد يحصل على عينة سلبية قبل 7 أيام من لقاء يوفي والبارسا.

وينص البروتوكول الصحي لدوري أبطال أوروبا أن اللاعب المتعافي قبل 7 أيام فأكثر من المباراة، يحق له المشاركة في البطولة بشكل طبيعي دون مشاكل.

يذكر أن رونالدو لم تظهر عليه أي معاناة مع الفيروس حتى الآن، رغم أنه مصاب منذ أكثر من أسبوع، بحسب المقربين منه داخل يوفنتوس ومنتخب البرتغال.