رونالدو مطلوب في الدوري السعودي

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي رغم تقارير تشير إلى اهتمام أندية سعودية بخدماته.

ماذا قال رئيس الاتحاد السعودي عن رونالدو ؟

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية: "نتمنى رؤية لاعب مثل كريستيانو يحترف في الدوري السعودي، سيحدث وجوده انعكاسات إيجابية وسيكون خبراً كبيراً للجميع، أنا متأكد من أن الجميع يعرف ما حققه من إنجازات، كما أنه مثال يحتذى به.

"بالطبع ستكون صفقة باهظة، لكن أنديتنا باتت تحقق إيرادات أعلى خلال آخر سنتين، رأينا لاعبين يأتون إلينا سبق لهم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"يعجبني كريستيانو وأتمنى رؤيته في السعودية".

يذكر أن اسم الهداف البرتغالي ارتبط بتشيلسي وبايرن ميونيخ ونابولي وسبورتينغ لشبونة وبعض الأندية الأخرى، إلا أن أياً منها لم يتحرك لضمه.