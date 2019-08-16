رونالدو مهدد بالغياب عن انطلاقة الدوري الإيطالي

يستعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لبداية موسمه الثاني في الدوري الإيطالي، لكن بعض الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق "صاروخ ماديرا" بالجولة الافتتاحية أمام بارما.

وغاب البرتغالي عن لقاء ودي أمام فيلار بيروسا الأربعاء الماضي، بسبب إصابة عضلية خفيفة، وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أنه سيغيب عن آخر مباراة ودية قبل انطلاق الموسم أمام ترييستي للراحة.

وسيخضع صاحب الـ 34 عاماً لبعض الفحوصات الطبية حتى يتم التأكد من حالته البدنية، ولن يتعجل المدرب ماوريتسيو ساري بالدفع به أمام بارما الأسبوع المقبل في انطلاقة الدوري إذا كان يحتاج لمزيد من الراحة.

ونشر رونالدو تسجيلاً مصوراً عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مع أفراد أسرته أثناء التدليك في منزله للتعافي بينما كان يشاهد عبر التلفاز مباراة كأس السوبر الأوروبي التي فاز فيها ليفربول على منافسه تشيلسي.

ومن المعروف عن رونالدو حرصه على خوض جميع المباريات حتى إذا كان مصاباً أو في لياقة منقوصة، كما حدث في عدة مباريات الموسم الماضي، وأنه سيتحامل على نفسه لبدء التسجيل سريعاً بعد أن خسر لقب هداف الدوري الإيطالي أمام المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا.

وسيكون الهدف الأبرز أمام رونالدو في الموسم الجديد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليحقق اللقب مع فريق ثالث بعد مانشستر يونايتد وريال مدريد، ويرفع الكأس للمرة السادسة في مسيرته مما يعزز فرص فوزه مجدداً بالكرة الذهبية.