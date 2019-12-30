رونالدو "مهووس" باقتناء الساعات باهظة الثمن

أظهر النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، هوسه الكبير باقتناء الساعات الفاخرة والتي تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات.

رونالدو فاز بجائزة أفضل لاعب في عام 2019، الأحد، خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي "غلوب سوكر" العالمية.

وخلال الحفل، ظهر رونالدو يرتدي ساعة "روليكس" من الذهب الأبيض في يده اليسرى مرصعة بالألماس، قدر ثمنها بنحو 380 ألف جنيه استرليني، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كما ارتدى البرتغالي خاتماً ودبلة مرصعين بالألماس قدر ثمنهما بأكثر من 250 ألف جنيه.

وتعد هذه المرة الثانية التي يظهر فيها نجم ريال مدريد السابق بساعة يبلغ ثمنها مئات الآلاف من الدولارات، حيث ارتدى ساعة من الزمرد والألماس قد يزيد ثمنها عن 1.85 مليون دولار، خلال المؤتمر الصحفي قبيل مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكانت الساعة باهظة الثمن تحتوي على أكثر من 424 قيراط من الألماس والزمرد، وفقاً لصحيفة "ميرور".

وقال رونالدو بعد فوزه بالجائزة، "يشرفني الفوز بجائزة غلوب سوكر مرة أخرى".

وأضاف: "إنها لحظة رائعة للغاية، لتقاسم هذه الجائزة مع عائلتي، تحية طيبة للجميع... أراك قريباً دبي".