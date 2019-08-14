رونالدو: ميسي يتحسن عاماً بعد عام

أشاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بقدرات غريمه ليونيل ميسي نجم برشلونة، موضحاً الفارق بينهما.

وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "DAZN": "الاختلاف بيني وبين ميسي أني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين"

فزت بلقب هداف دوري أبطال أوروبا 6 مواسم متتالية، لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في دوري الأبطال، ولهذا السبب أشعر بأني أجد نفسي في هذه البطولة.

"ميسي لاعب ممتاز وسيكون دائماً في الذاكرة، وهذا لا يعود فقط إلى فوزه بالكرة الذهبية، ولكن لأنه يتحسن عاماً بعد عام مثلي.

"أستيقظ كل يوم وأنا أفكر في التدريب الخاص بي بهدف تحقيق شيء كبير، وليس فقط لكسب المال".

وأتم قائلاً: "أشكر الرب لأني لا أفتقر للمال، لذلك أريد مكاناً لي في تاريخ كرة القدم".