رونالدو نجم النصر متحمس لملاقاة باريس سان جيرمان وإنتر

عبر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي عن حماسه لملاقاة العملاقيين الأوروبيين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

ويخوض الفريق السعودي جولة تحضيرية في اليابان استعداداً للموسم الجديد يتخللها لقاءان مرتقبان أمام الفرنسيين والإيطاليين.

ماذا قال رونالدو عن مواجهتي باريس وإنتر؟

أكد صاحب الـ 38 عاماً في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "نحن سعيدون لتواجدنا هنا (في اليابان).

"أمامنا مباراتان جيدتان، ونحن متحمسون لخوضهما، الجماهير اليابانية شغوفة بكرة القدم ونحن هنا لتقديم عرض جيد."

أما عن طموحاته للموسم الجديد، قال رونالدو: "نتمنى أن نفوز بجميع الكؤوس، ندرك أن الأمر سيكون صعباً، لكني أعتقد أن لدينا فريق جيد ومدرب جديد وتعاقدات جديدة، نتطلع لتقديم موسم استثنائي.

"بالطبع أتمنى أن أفوز ببعض الألقاب هذا العام."

يذكر أن النصر سيواجه باريس سان جيرمان بقيادة رونالدو يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من الشهر الجاري، على أن يلاقي إنتر ميلان بعد ذلك بيومين.