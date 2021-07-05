رونالدو هداف يورو 2020 بأمر لائحة البطولة

تزايدت فرصة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في الفوز بلقب هداف بطولة يورو 2020، إذ أن لائحة المسابقة تسير حتى الآن في مصلحته.

وتنص اللائحة على أنه في حالة تساوي لاعبين في عدد الأهداف التي أحرزها كل منهما في البطولة، فإن المعيارين الأساسيين اللذين يميزان أحدهما على الآخر، هما التمريرات الحاسمة ودقائق المشاركة.

وهذا ما جعل "صاورخ ماديرا" يتفوق على النجم باتريك شيك الذي سجل 5 أهداف مثل «الدون»، لكنه لم يمرر أي تمريرة حاسمة؛ أي لم يصنع أي هدف، في حين صنع رونالدو هدفاً في مباراة فرنسا، كما أنه خاض دقائق أقل من شيك، لأن منتخب البرتغال خرج من دور الـ 16، بينما خرج منتخب التشيك من ربع النهائي على يد منتخب الدنمارك.

أما صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين، فهو الفرنسي كريم بنزيمة برصيد 4 أهداف، لكن منتخب بلاده خرج بدوره من دورالـ 16 على يد نظيره السويسري، ولن يتسنى لمهاجم ريال مدريد إضافة المزيد من الأهداف.

ويتساوى البلجيكي روميلو لوكاكو وإيميل فورسبيرغ لاعب المنتخب السويدي في رصيد 3 أهداف، لكن جميع هؤلاء اللاعبين «شيك وبنزيمة ولوكاكو وفورسبيرغ» خرجت منتخبات بلادهم من البطولة، ولم يعد أمام أي منهم فرصة لزيادة حصيلته من الأهداف.

والوحيد الذي سجل 3 أهداف، وما زال منتخب بلاده ينافس على الفوز بالبطولة هو النجم الإنجليزي هاري كين، وهو بالمناسبة ومعه مواطنه رحيم ستيرلينغ، أكثر اثنين من الممكن أن يهددا حصول رونالدو على لقب هداف هذه النسخة من البطولة.

وما زال منتخب الأسود الثلاثة يُحقق الانتصارات، وسيواجه غريمه الدنماركي في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، فيما سيلعب منتخب إيطاليا نظيره الإسباني ضمن نفس الدور يوم الثلاثاء، لتكون الفرصة قائمة أمام لاعب أو أكثر من رباعي نصف النهائي، للحاق برونالدو في صدارة الهدافين بتسجيل هدفين، وإن كان الهدفان وحدهما ليسا كافيين، وفقاً لقاعدة الأخذ بعين الاعتبار صناعة الأهداف ودقائق اللعب، ولهذا ولحين إشعار آخر يبقى نجم يوفنتوس هداف البطولة.