رونالدو وافق على تخفيض أجره لحسم العودة إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو سيحصل على أجر أقل قيمة مع مانشستر يونايتد مقارنة بما كان يتقاضاه في يوفنتوس.

وقالت الصحيفة أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات سيحصل الآن على 380 ألف جنيه أسبوعياً، بعدما كان يجني 500 ألف جنيه كل أسبوع مع البيانكونيري.

ومع أن البالغ من العمر 36 عاماً بات الأعلى أجراً في يونايتد متفوقاً على الحارس الإسباني دافيد دي خيا، إلا أن التقارير أكدت أنه سيتقاضى راتباً أقل مما كان النادي الإيطالي ينفق عليه.

ويتوقع أن يخضع رونالدو للكشف الطبي في لشبونة تمهيداً لإعلان ضمه رسمياً بعدها مباشرة، علماً بأن مانشستر يونايتد أعلن يوم الجمعة عن توصله لاتفاق مع يوفنتوس يقضي بانتقال المهاجم المخضرم إلى صفوفه.

وستكون المواجهة الأولى التي سيخوضها البرتغالي مع فريقه السابق على الأرجح في الحادي عشر من سبتمبر المقبل أمام نيوكاسل يونايتد.