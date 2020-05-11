رونالدو وديل بييرو يتبادلان اعترافات مثيرة

التقى "الظاهرة" البرازيلي رونالدو في بث مباشر على موقع "إنستغرام" مع الأسطورة الإيطالية، أليساندرو ديل بييرو، حيث تبادل النجمان الحديث، الذي شهد تصريحات مهمة للجماهير.

واعترف رونالدو لديل بييرو، بأنه كان يستحق تقديراً أكثر، نظير المستوى الرائع الذي وصل إليه، كغيره من النجوم في حقبته، فقال: "أنت و(فرانشيسكو) توتي و(باولو) مالديني وراؤول، وروبرتو كارلوس الذي جاء وصيفي في جائزة أحسن لاعب في العالم مرتين، تستحقون الحصول على هذه الجائزة".

وكال ديل بييرو المديح للظاهرة البرازيلية، فرد عليه: "كنت ملهمي، وفتحت لي أبواب عالم آخر برؤية جديدة، وعندما جئت لانتر ميلان، كان ذلك حافزاً لي، وقلت في قرارة نفسي، كيف تركتم لاعباً مثل رونالدو يرحل يا برشلونة".

كما استذكر رونالدو دا ليما المنافسة الكبيرة التي كانت بين النيراتزوري والبيانكونيري في الدوري، حيث لا يزال يحمل في ذاكرته بعض التجاوزات التي كان وراءها الحكام فقال: "كانت المنافسة قوية بيننا والمباريات جميلة، ولم يكن يوفنتوس بحاجة للمساعدة من أجل الفوز، فكانت مواجهاتنا كالحروب الباردة".

وكانت الفترة الأشهر من المنافسة بين الطرفين، خلال مايو 2002، عندما تلقى يوفنتوس هدية من لاتسيو بعد فوزه على إنتر ميلان، الذي كان يتفوق على فريق السيدة العجوز في الصدارة بفارق نقطة قبل الجولة الأخيرة، ليتوج يوفي بعد تعثر غريمه وفوزه أمام بارما.