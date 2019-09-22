رونالدو وراء رفض يوفنتوس التعاقد مع فيليكس

كشف تقرير إعلامي سر رفض يوفنتوس التعاقد مع جواو فيليكس، نجم بنفيكا السابق وأتلتيكو مدريد الحالي.

وقالت موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، فإن نجاح فيليكس في جذب أنظار كبار أوروبا، مثل يوفنتوس وريال مدريد وأتلتيكو ومانشستر سيتي، لم يكن مفاجئاً، بعد أن أثبت النجم الشاب أنه يملك موهبة شبيهة لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أنه في فبراير الماضي حضر رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا ووكيل اللاعب جورجي مينديش إلى إيطاليا وعقدا اجتماعاً مع فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي، بشأن فيليكس.

وبعد أن تأكد مسؤولو يوفنتوس أن سعر البرتغالي سيكون مرتفعاً، قرروا عدم إبرام الصفقة، لا سيما أن النادي أنفق ما يزيد على 100 مليون يورو منذ أشهر قليلة، من أجل جلب استثمار هجومي ضخم، يتمثل في كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وقرر يوفنتوس أن يكون الاستثمار المقبل للفريق في خط الدفاع، ولذلك تم إنفاق ما يقرب من 75 مليون يورو، للتعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس.