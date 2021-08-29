رونالدو وكافاني يتشاركان الرقم 7 في مانشستر يونايتد

أضاف الدوري الإنجليزي المزيد من الجدل حول قضية القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد الحائر بين النجمين كريستيانو رونالدو وإيدينسون كافاني.

وكشفت قوائم الدوري أن اللاعبين ممثلان بالرقم 7 وهو أمر لا يسمح به، علماً بأن الهداف البرتغالي انتقل يوم الجمعة الماضية من يوفنتوس إلى فريق الشياطين الحمر.

ولم يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد بانتظار خضوع المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً للفحص الطبي الروتيني.

وارتدى "صاروخ ماديرا" القميص رقم 7 خلال حقبته الأولى مع يونايتد، إلا أن هذا الرقم حالياً مخصص لزميله الأوروغوياني.

وتنص قوانين الدوري الإنجليزي على أنه لا يمكن تغيير الأرقام التي تم تخصيصها للاعبين إلا بحالة رحيل اللاعب أو حصول حالة استثناء خاص.

بدوره، لم يشارك كافاني بعد مع الشياطين الحمر، إذ منحه المدرب أولي غونار سولشاير فترة راحة إضافية جراء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا الشهر الماضي.

ويرتبط مهاجم باريس سان جيرمان السابق بعقدٍ مع يونايتد يمتد حتى صيف العام القادم.

وأكد شقيقه أمس السبت أن اللاعب لن يرحل عن ملعب أولد ترافورد، وأنه يعتزم احترام ما تبقى من عقده بعدما ربطته تقارير بالانتقال إلى بوكا جونيورز في الأرجنتين.

في المقابل، تشير التقارير إلى أن رونالدو سيخوض مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الحادي عشر من الشهر المقابل.