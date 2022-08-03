رونالدو وماغواير الأكثر تعرضاً للإساءات على تويتر

كشف تحليل أجرته هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله هاري ماغواير ثنائي مانشستر يونايتد هما الأكثر تعرضاً للإساءات على منصة "تويتر".

واحتل ثنائي الشياطين الحمر صدارة اللاعبين الأكثر عرضة للشتائم والإساءات على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وحللت الهيئة أكثر من مليوني تغريدة خلال النصف الأول من موسم 2021-2022.

ومن بين أكثر 10 لاعباً تعرضاً للإهانات أو خطابات الكراهية خلال تلك الفترة، وردت أسماء 8 لاعبين من يونايتد.

وعانى فريق الشياطين الحمر من موسم مخيب للآمال فشل بعد نهايته من حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشملت الأسماء الأخرى في القائمة التي نشرتها الهيئة كلاً من الإنجليزي ماركوس راشفورد، والبرتغالي برونو فيرنانديش، والبرازيلي فريد، والإنجليزي الآخر جيسي لينغارد، والإسباني دافيد دي خيا، والفرنسي بول بوغبا (يوفنتوس حالياً) وجميعهم من مانشستر يونايتد.

إضافة لاسمي الإنجليزي هاري كين (توتنهام)، ومواطنه جاك غريليش (مانشستر سيتي).