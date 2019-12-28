رونالدو وميسي وفان دايك وصلاح يتنافسون على جائزة غلوب سوكر

يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس النجوم المرشحين لحفل جوائز غلوب سوكر العالمية، الذي يقام غداً بمنتجع مدينة جميرا على هامش مؤتمر دبي الدولي، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي.

ويتنافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في عام 2019 مع ليونيل ميسي (برشلونة)، وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح (ليفربول).

وجاء المرشحون لبقية الجوائز على النحو التالي: أفضل مدرب كل من: إيريك تين هاغ (أياكس أمستردام)، وفيرناندو سانتوس (البرتغال)، ويورغن كلوب (ليفربول)، وأفضل لاعب شاب، كل من: إيرلينغ هالاند (ريد بول سالزبورغ)، وجايدون سانشو (بوروسيا دورتموند)، وجواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، وآنسو فاتي (برشلونة)، وأفضل مدير رياضيِ، كل من: أندريا بيرتا (أتلتيكو مدريد)، إيريك أبيدال (برشلونة)، وإيغلي تاري (لاتسيو)، ومارك أوفرمارس (أياكس أمستردام)، وأفضل شراكة هذا العام (مقدمة من قبل SportBusiness)، محصورة بين برشلونة وبيكو وليفربول وستاندرد تشارترد ومانشستر سيتي وساب.