رونالدو وميسي يدخلان نادي الـ 1000 في يوم واحد

كشف موقع "بي آر فوتبول" البريطاني، عن دخول الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نادي الـ 1000 في ليلة واحدة.

ونجح البرتغالي أمس في مباراته الـ 1000 في مسيرته الاحترافية إلى قيادة يوفنتوس للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، بالفوز على سبال بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت لحساب المرحلة الـ 25 من المسابقة، قبل أن تشهد المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني دخول الأرجنتيني التاريخ على صعيد المشاركة في صناعة وتسجيل الأهداف، عقب تسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) منحت برشلونة انتصاراً مستحقاً على ضيفه آيبار.

ووفقاً للموقع، خاض رونالدو 33 مباراة مع سبورتينغ لشبونة، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الذي خاض معه 292 مباراة، واتبعها بالاحتراف في ريال مدريد واللعب بقميص الملكي في 438 مباراة، واتبعت بالظهور في الدوري الإيطالي مع فريقه الحالي يوفنتوس الذي خاض معه 74 مباراة، بالإضافة إلى 164 مباراة شارك خلالها رونالدو مع منتخب بلاده، ليسجل في جميع هذه المباريات التي بلغت 1000 مباراة 725 هدفاً.

وبالصورة ذاتها، أوضح الموقع، أن السوبر هاتريك الذي سجله ميسي، منحه بلوغ حاجز الـ 1002 في مسيرته الحافلة على صعيد تسجيل وصناعة الأهداف، إذ خاض ميسي 853 مباراة في مسيرته التي اقتصرت على المشاركة حصراً مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، حيث سجل 696 هدفاً وصنع لزملائه 306 أهداف.