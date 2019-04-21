رونالدو يؤكد بقاءه في يوفنتوس الموسم القادم

نفى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الشائعات التي تحدثت عن رحيله نهاية الموسم الحالي، بعدما تُوج مع فريقه بلقب الدوري الإيطالي، إثر فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة الـ 33.

وأجاب الدولي البرتغالي عقب انتهاء المواجهة عن سؤال حول نيته الرحيل عن فريق السيدة العجوز خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بقوله: "أنا باقٍ مع يوفنتوس بنسبة ألف بالمائة.

"كان موسماً رائعاً، تأقلمت فيه بشكلٍ جيد. فزنا بلقب الدوري الإيطالي، وكأس السوبر الإيطالي، لكن الأمور لم تسر على ما يرام في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الموسم القادم سيكون أفضل بالنسبة لنا".

وبهذه التصريحات، تكون جماهير يوفي قد تلقت أخباراً مطمئنة من نجمها البرتغالي، الذي تحدثت وسائل الإعلام عن قرب رحيله عن صفوفه فريقها، بسبب الخروج المبكر من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.

وكان رونالدو، صاحب الـ 34 عاماً، قد انتقل إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي قادماً من ريال مدريد مقابل 105 ملايين يورو بعقد يمتد لأربعة مواسم.