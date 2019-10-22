رونالدو يبحث عن الضحية 34

لا تتوقف أهمية مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو عند رغبة البيانكونيري في مواصلة صدارته للمجموعة، وتحقيق الفوز للوصول إلى النقطة السابعة بالبطولة الأوروبية، التي يضعها المدرب ماوريتسيو ساري نصب أعينه، ويعتبرها الهدف الرئيس له ولفريقه، حيث تعتبر المواجهة فرصة مهمة للنجم البرتغالي.

كريستيانو رونالدو يواجه هذا الفريق الروسي للمرة الأولى في البطولة الأوروبية، وهو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، بعد وصوله إلى الهدف رقم 127 الجولة الماضية، بعد مساهمته في ثلاثية فريقه أمام باير ليفركوزن، نجح في معادلة الرقم التاريخي للمهاجم راؤول غونزاليس، بتسجيله في مرمى 33 فريقاً مختلفاً.

وتمثل المواجهة فرصة لكسر هذا الرقم، والوصول إلى 34 فريقاً مختلفاً، ليواصل هوايته في تحطيم الأرقام القياسية.

ويسعى رونالدو لتقديم المساعدة لفريقه، الذي يطمح لتحقيق البطولة الأوروبية منذ 23 عاماً، عندما حققها عام 1996، ونجح رونالدو في مساعدة فريقه الموسم الماضي، عندما تصدر قائمة الهدافين لفريقه بالبطولة الأوروبية، بتسجيل 6 أهداف وصناعة 3، لكن الفريق ودع مبكراً من ربع النهائي أمام أياكس أمستردام، ولم يشفع هدفا رونالدو ذهاباً وإياباً في تأهل السيدة العجوز.

وسجل رونالدو هذا الموسم 5 أهداف حتى الآن في جميع البطولات، من أصل 9 مباريات خاضها، وتشهد المشاركة هذا الموسم وجود المدرب الجديد ساري، بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي، رفقة تشيلسي حين يخوض الثنائي التحدي بآمال كبيرة، لصناعة تاريخ جديد ليوفي أوروبياً.