رونالدو يتألق ويقود النصر للظفر ببطولة كأس الملك سلمان

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي للتغلب على مواطنه الهلال بهدفين لهدف بعد التمديد يوم السبت ليظفر بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

سجل "صاروخ ماديرا" هدفي "العالمي" في الدقيقتين 74 و98، فيما سجل ميشيل هدف "الزعيم" في الدقيقة 51.

وتعادل الفريقان في الدقائق التسعين ليحتكما لشوطين إضافيين تمكن النصر من حسم النتيجة خلالهما ليقتنص اللقب.

وشهدت المباراة حالتي طرد كانت الأولى من نصيب عبد الإله العمري مدافع "العالمي" في الدقيقة 71، ثم تم طرد المدرب لويس كاسترو بعد 12 دقيقة على بداية الشوط الإضافي الأول.

وتعرض رونالدو للإصابة قبل 5 دقائق على النهاية ليتم استبداله.

وهذا هو أول لقب للنصر في البطولة العربية، كما أنه الأول لرونالدو مع الفريق الذي انضم إليه مطلع عام 2023.