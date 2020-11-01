رونالدو يتألق ويمنح يوفنتوس فوزاً مهماً على سبيتسيا

سحق يوفنتوس مستضيفه سبيتسيا بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب دينو مانوتزي لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة عودة الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد تأكد تعافيه من فيروس كورونا الذي تسبب في غيابه على مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة على الصعيدين المحلي والقاري.

عاد "صاروخ ماديرا" بقوة وأحرز هدفين من رباعية البيانكونيري وقدم مردوداً فنياً لم تظهر فيه أي تبعات لغيابه الطويل عن الملاعب.

افتتح ألفارو موراتا التسجيل للضيوف في الدقيقة الرابعة عشر، قبل أن يتمكن أصحاب الديار من إدراك التعادل في الدقيقة 32 عبر توماسو توبيفا، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وشهد الشوط الثاني انتفاضة يوفي بعدما حل البرتغالي بديلاً لباولو ديبالا في الدقيقة 55 إذ أنه أحرز بعدها بدقائق هدف التقدم ليوفي بصناعة من موراتا، ثم أضاف أدريان رابيو الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل رونالدو الهدف الرابع والثاني شخصياً له من ركلة جزاء في الدقيقة 76، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في الدوري خلف المتصدر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بـ 7 أهداف حتى الآن.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر ميلان، فيما تجمد رصيد سبيتسيا عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.